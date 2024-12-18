В Башкирии реализуется проект «Содействие занятости»

Бесплатное профессиональное обучение. Более 500 слушателей в этом году стали участниками федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В нашем регионе образовательную площадку вот уже четвертый год готовит Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан. На церемонии вручения дипломов побывала съемочная группа телеканала БСТ.

Курс организации экскурсионных услуг – один из самых востребованных. Таков сегодня запрос рынка труда, которому должна соответствовать и образовательная программа. Одна из выпускниц – Сулпан Байгалина. В этом году она получила грант на развитие инклюзивного туризма в Башкортостане, для его реализации решила получить новые навыки.

Всего в проекте приняли участие 500 слушателей со всей республики. Обучение проходило на базе центра и в колледжах.

70 центров обучения, расширяется не только программа подготовки, но и перечень специальностей. Помимо экскурсовода, в этом году было много желающих пройти курс помощника воспитателя и младшего медицинского работника. Центр занимается не только обучением востребованной профессии и повышением квалификации, в дальнейшем выпускникам предлагают трудоустройство.

Познакомиться с работодателями можно во время обучения. Помимо теории, большое внимание уделяется практическим занятиям. Например, у Сулпан уже готов туристический маршрут, который она составила в рамках программы.

У центра много партнеров-работодателей, а потому, выбирая профессию, можно сразу определиться с будущим местом работы.