Радий Хабиров пообщался с победителями чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс»
Радий Хабиров встретился с победителями всероссийских чемпионатов «Абилимпикс» и «Профессионалы» в парке «Патриот». Глава Башкортостана поздравил студентов ссузов и школьников с тем, что они заняли призовые места. Это порядка 80 юношей и девушек, причем многие из них — с ограниченными возможностями здоровья.
Это будущие программисты, фармацевты, слесари, повара, фельдшеры, дизайнеры. В этом году по итогам национального чемпионата «Профессионалы» сборная республики вошла в пятерку лучших в стране, в рамках «Абилимпикс» — в десятку лидеров. Руководитель региона отметил высокую роль среднего профессионального образования.
И материальная база улучшается. И директора говорят, что повышается количество и подающих заявления учиться. У нас даже я прошу их увеличить бюджетные места, и мы из бюджета для этого деньги даем. Но в целом, мне кажется, в стране и у нас растет престиж рабочей профессии. Знаете, мы говорим «рабочая профессия», но какая же она рабочая… Они там три-четыре года учатся на эту профессию. Там овладевают очень серьезными навыками, очень серьезная и теоретическая, и практическая подготовка. Вот такие профессионалы.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Во время беседы с Главой Башкортостана студенты и школьники интересовались тем, какими качествами должен обладать современный специалист. Спрашивали о самых востребованных отраслях экономики и в какие сферы лучше всего идти представителям молодого поколения. Также в разговоре Радий Хабиров делился советами о том, как быть успешным в своей профессии.
Я занял первое место в чемпионате «Абилимпикс». Задача была развернуть два офиса, наладить коммуникации между ними и всё настроить. Аплазия верхних и нижних конечностей — у меня нет пальцев на руках и на ноге. По сути, по моей компетенции это вообще никак не мешает.
Искандер Ардаширов, студент Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
Я участвовала в чемпионате «Профессионалы». Я заняла третье место. Конкурс проходил очень интересно, он проходил в Санкт-Петербурге. Чемпионат длился три дня, я готовила лекарственные формы, отпускала препараты, было очень интересно, познакомилась со многими людьми. Нас как раз приглашают на работу.