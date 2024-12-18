Радий Хабиров пообщался с победителями чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс»

И материальная база улучшается. И директора говорят, что повышается количество и подающих заявления учиться. У нас даже я прошу их увеличить бюджетные места, и мы из бюджета для этого деньги даем. Но в целом, мне кажется, в стране и у нас растет престиж рабочей профессии. Знаете, мы говорим «рабочая профессия», но какая же она рабочая… Они там три-четыре года учатся на эту профессию. Там овладевают очень серьезными навыками, очень серьезная и теоретическая, и практическая подготовка. Вот такие профессионалы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан