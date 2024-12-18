На Прямую линию с Владимиром Путиным поступило более миллиона обращений

19 декабря состоится «Прямая линия» и большая пресс-конференция Президента России. Следить за трансляцией можно будет в прямом эфире федеральных телеканалов и радиоканалов, а также на официальных ресурсах moskva-putinu.ru. Собрано уже больше миллиона вопросов и обращений к Владимиру Путину.

Команда БСТ прошла аккредитацию и сдала ПЦР-тест для того, чтобы принять участие в Прямой линии. Сегодня двери администрации для журналистов должны были открыться в 11:00, но съёмочная группа БСТ решила прийти заранее, и не зря, ведь очередь собралась немалая уже к 10:30. Завтра состоятся Итоги года с Владимиром Путиным, не пропустите.