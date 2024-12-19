Участник СВО рассказал о подвиге друга, спасшего раненого под огнем дронов

Участник СВО из Башкирии поделился с «Башинформом» рассказом о храбрости своего друга. Мужчина с позывным «Зюган», который живет в селе Толбазы Аургазинского района, сначала работал на заводе в Стерлитамаке, а затем в мае прошлого года подписал контракт с Минобороны, присоединившись к мотострелковому полку «Башкортостан». Он прошел службу в батальоне имени Тагира Кусимова и сейчас служит водителем артдивизиона имени Мугина Нагаева.

Фото №1 - Участник СВО рассказал о подвиге друга, спасшего раненого под огнем дронов

«Зюган» отметил, что в молодости он уже служил на Черноморском флоте, поэтому его не пугают трудности военной службы. Он решил участвовать в спецоперации, когда заметил, что многие его товарищи отправились на фронт. В артиллерии служит его лучший друг, фельдшер с позывным «Вирус». Тут «Зюган» вспомнил свой первый бой, в котором башкирские воины захватывали контрольную точку и понесли потери, но успешно выполнили задачу.

Расскажу о своем лучшем друге Азамате. Он из Салавата. Служит фельдшером, его позывной «Вирус». Около месяца назад в одном из боёв «Вирус» эвакуировал «300-х». В это время его начали атаковать несколько FPV-дронов. Мой друг накрыл собой раненого и не дал ему погибнуть. Сам лишился в том бою ноги. Сейчас он в госпитале. Насколько знаю, хотят подать документы на присвоение Азамату звания Героя России. И таких героев в полку «Башкортостан» много.

позывной «Зюган»

«Зюган» был удостоен Георгиевского креста IV степени и медали Шаймуратова.

В данный момент он находится в отпуске. Дома у него прошло празднование никаха дочери.

Наши дети и внуки должны жить в мире. Никому и ничему не дадим навредить нашей Родине. Победа будет за нами.

позывной «Зюган»

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: bashinform.ru

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