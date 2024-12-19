Участник СВО рассказал о подвиге друга, спасшего раненого под огнем дронов

Расскажу о своем лучшем друге Азамате. Он из Салавата. Служит фельдшером, его позывной «Вирус». Около месяца назад в одном из боёв «Вирус» эвакуировал «300-х». В это время его начали атаковать несколько FPV-дронов. Мой друг накрыл собой раненого и не дал ему погибнуть. Сам лишился в том бою ноги. Сейчас он в госпитале. Насколько знаю, хотят подать документы на присвоение Азамату звания Героя России. И таких героев в полку «Башкортостан» много.

позывной «Зюган»