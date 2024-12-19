Башкирии в ППМИ от Бирского района примут участие 19 проектов

В программе поддержки местных инициатив от Бирского района примут участие 19 проектов. Один из них — благоустройство площадки перед Городским дворцом культуры и установка светового фонтана. По периметру планируется организовать места для отдыха. Еще инициативные жители Бирска намерены заменить ограждение детского сада.

Дело не только в красоте, но и в безопасности. Воспитатели, дети и их родители организуют конкурсы, выставки и соревнования в поддержку своего проекта. Проблему плохой дороги хотят решить жители села Николаевка.