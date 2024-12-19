В Башкирии продолжается профилактическая операция «Такси»

На дороги региона вышли сотрудники Минтранса республики совместно с представителями Ространснадзора и Госавтоинспекции. Цель рейда – выявить нелегалов, перевозящих пассажиров, и обеспечить безопасность населения при оказании транспортных услуг.

Как уверяет этот мужчина, он просто довозит друга. Пассажир также утверждал, что везет его вовсе не таксист. По мнению специалистов, перед выездом водители могут проводить пассажирам инструктаж, что именно необходимо говорить в случае остановки автомобиля сотрудниками ДПС. А потому, является этот водитель нелегальным перевозчиком или нет, в подобной ситуации наверняка и не скажешь. Однако административной ответственности мужчине все же не избежать.

Очередное дежурство на дорогах провели сотрудники Минтранса республики совместно с представителями Ространснадзора и Госавтоинспекции. В ходе рейда было выявлено восемь мест, где часто проезжают нелегальные такси. Всего с начала года в Башкортостане выявили 266 нарушителей, и в основном это те, кто не имеет разрешения на перевозку пассажиров.

С начала года перевозчики подали более 28 тысяч заявлений, чтобы получить разрешение на оказание услуг в сфере такси. Рост количества обращений специалисты связывают с проведением проверок на дорогах, а также вступлением в силу закона об обязательном страховании жизни и здоровья пассажиров.