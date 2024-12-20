В Уфе наградили победителей премии «Время молодых»

В Уфе наградили победителей и лауреатов республиканской премии молодёжных достижений «Время молодых». Конкурс уже второй год собирает лидеров, экспертов и активистов и вдохновляет участников на реализацию важных инициатив.

В этом году жюри рассмотрело более 700 заявок. Отобрали самые достойные проекты, направленные на улучшение качества жизни молодежи. Премия проводилась по 20 номинациям. В каждой из них есть призы зрительских симпатий, голосование проходило в социальных сетях.