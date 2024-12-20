Российский Дед Мороз исполнил мечту юного музыканта из Башкирии

Российский Дед Мороз осуществил мечту Ильназа Давлетова из Башкирии, который потерял обе руки после травмы. Мальчик написал волшебнику, сообщив, что сам сочиняет песни, но у него нет музыкального инструмента — он часто ходил к соседям, чтобы поиграть на их пианино. Поэтому Ильназ очень хотел получить синтезатор. Его желание сбылось благодаря команде благотворительной акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ», которая посетила семью Давлетовых.

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Дед Мороз отметил, что Ильназ уже проявляет огромную силу духа, несмотря на трудности.

Ему всего 11 лет, а он уже настоящий мужчина. В своем возрасте пережил много испытаний: шесть операций по ампутации рук и пересадке кожи. Но благодаря силе и внутренней поддержке большой семьи и неравнодушных людей, он справился. Мы исполнили его мечту о синтезаторе. Сестер тоже на оставили без внимания, одной подарили фен, другой – стайлер, такие модницы! Это была очень теплая встреча. Я попросил Ильназа, чтобы обязательно прислал мне видео, когда освоит музыкальный инструмент.

Дед Мороз

Журналист и спортивный обозреватель телеканала НТВ Кирилл Кикнадзе также выразил восхищение сплоченностью семьи и их верой в чудеса.

Фото: администрации г.Уфы.

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