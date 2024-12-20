Российский Дед Мороз исполнил мечту юного музыканта из Башкирии

Ему всего 11 лет, а он уже настоящий мужчина. В своем возрасте пережил много испытаний: шесть операций по ампутации рук и пересадке кожи. Но благодаря силе и внутренней поддержке большой семьи и неравнодушных людей, он справился. Мы исполнили его мечту о синтезаторе. Сестер тоже на оставили без внимания, одной подарили фен, другой – стайлер, такие модницы! Это была очень теплая встреча. Я попросил Ильназа, чтобы обязательно прислал мне видео, когда освоит музыкальный инструмент.

Дед Мороз