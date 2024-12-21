Радий Хабиров принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний»

Радий Хабиров принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Руководитель региона снял с дерева 5 елочных шаров с желаниями детей с особенностями здоровья.
3-летняя Зарина мечтает о кукле, Матвей из Стерлитамака хочет поработать машинистом, Михаил из Октябрьского попросил трансформер, Камиль был бы рад железной дороге. Айзиля попросила настольный футбол для братишки Анвара.
В этом году в рамках акции проводится еще одна, под названием «Праздник на стол». Она предполагает покупку продуктов детям из семей, доход которых ниже прожиточного минимума. Для того чтобы присоединиться к новому формату, в период с 21 ноября по 25 декабря любой желающий может совершить благотворительное пожертвование на комфортную для него сумму на официальном сайте: праздникнастол.рф.