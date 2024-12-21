В Уфе прошла благотворительная акция «Ищу человека»

В парке Лесоводов сегодня собрались любители четвероногих, хвостатых друзей. Новый дом искали подопечным приюта «Мягкие лапы». Уфимцы могли погулять, покормить вкусняшками собак с непростой судьбой. И если не забрать домой, то поддержать приют, сделав взнос или подарив корм. А кому-то всё-таки посчастливилось обрести здесь самое главное — новых хозяев.

Тут не нужно знать собачий, чтобы понять, что единственное, о чём просит эта малышка, — любовь, забота и дом. О том же мечтают и её многочисленные собратья. Но именно ей сегодня улыбнулась удача. Жалобный клич услышала её новая семья. Её сестрёнка сегодня тоже отправилась домой. А вот третья малышка ещё ждёт своих хозяев.

Акция стала праздником и для людей, больших и маленьких, которых объединяет любовь к животным, и для четвероногих, которые сегодня были в центре внимания. Обласканы и, возможно, даже перекормлены.

На долю этих собак уже выпало очень много предательства и жестокости. Многие из них когда-то жили дома. Но наигравшись, нерадивые хозяева были готовы буквально обречь их на смерть.

Это лишь часть подопечных приюта «Мягкие лапки», которые ищут добрые руки. Привезти всех было невозможно. Но их истории тоже должны быть услышаны.

Среди гостей акции был и мэр города. Ратмир Мавлиев пообщался с общественниками и обсудил проблемы бездомных животных. Акция «Ищу человека», которая сегодня включила в себя и уроки доброты для детей, и выступления собак из центра дрессировки, будет теперь проходить ежемесячно, в последнюю субботу каждого месяца в парке Лесоводов.