В Башкирии состоялась ярмарка лошадей

Нужно отметить, что в прошлом проходили подобные ярмарки, но это подзабыли. Организаторы вышли с предложением возродить эту традицию. И в дальнейшем мы будем также проводить ярмарки лошадей башкирской породы. Людям удобно. И тем, кто продаёт животных, и тем, кто покупает.

Азат Шарипов, первый заместитель главы администрации Баймакского района по сельскому хозяйству