В Башкирии состоялась ярмарка лошадей

В Баймакском районе прошла ярмарка лошадей башкирской породы. В село Старый Сибай жители республики привезли на продажу животных. А покупатели приехали из Казахстана и регионов России. На ярмарке можно было приобрести: жеребцов-производителей, кобыл, жеребят, лошадей с откорма, спортивных и рабочих лошадей.

Всё это шло параллельно с культурной программой. На мероприятии звучала живая музыка. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд по сохранению и развитию лошадей башкирской породы в Башкортостане «Ирандык».

Нужно отметить, что в прошлом проходили подобные ярмарки, но это подзабыли. Организаторы вышли с предложением возродить эту традицию. И в дальнейшем мы будем также проводить ярмарки лошадей башкирской породы. Людям удобно. И тем, кто продаёт животных, и тем, кто покупает.

Азат Шарипов, первый заместитель главы администрации Баймакского района по сельскому хозяйству
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ