В Башкирии состоялась ярмарка лошадей

В Баймакском районе прошла ярмарка лошадей башкирской породы. В село Старый Сибай жители республики привезли на продажу животных. А покупатели приехали из Казахстана и регионов России. На ярмарке можно было приобрести: жеребцов-производителей, кобыл, жеребят, лошадей с откорма, спортивных и рабочих лошадей.
Всё это шло параллельно с культурной программой. На мероприятии звучала живая музыка. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд по сохранению и развитию лошадей башкирской породы в Башкортостане «Ирандык».