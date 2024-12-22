Радий Хабиров озвучил два самых главных события уходящего года

К форуму «Россия — спортивная держава» мы готовились очень долго. Был визит нашего Президента и мы показали, что республика - один из спортивных флагманов РФ. Всегда, когда приезжает Президент, у нас есть возможность обсудить вопросы и попросить поддержать проекты. В ходе обсуждения мы попросили крытый Легкоатлетический манеж - это очень серьезный большой объект, даже дороже Дворца борьбы, Академия тенниса и Центр прогресса бокса. Президент такие поручения дал и сейчас мы работаем с правительством.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан