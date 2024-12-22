Радий Хабиров озвучил два самых главных события уходящего года

Радий Хабиров выделил два ключевых события, которые, по его мнению, стали важнейшими в 2024 году: форум «Россия — спортивная держава» и 450-летие Уфы. Об этом он поделился в прямом эфире программы «Территория женского счастья» на телеканале БСТ.
По его словам, визит Президента России стал отличной возможностью продемонстрировать статус республики как одного из ведущих спортивных регионов страны.
Кроме того, он подчеркнул значимость 450-летия Уфы, отметив, что к этому юбилею была проведена большая работа по благоустройству города и созданию комфортной городской среды.