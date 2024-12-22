Радий Хабиров озвучил два самых главных события уходящего года

Радий Хабиров выделил два ключевых события, которые, по его мнению, стали важнейшими в 2024 году: форум «Россия — спортивная держава» и 450-летие Уфы. Об этом он поделился в прямом эфире программы «Территория женского счастья» на телеканале БСТ.

Фото №1 - Радий Хабиров озвучил два самых главных события уходящего года

По его словам, визит Президента России стал отличной возможностью продемонстрировать статус республики как одного из ведущих спортивных регионов страны.

К форуму «Россия — спортивная держава» мы готовились очень долго. Был визит нашего Президента и мы показали, что республика - один из спортивных флагманов РФ. Всегда, когда приезжает Президент, у нас есть возможность обсудить вопросы и попросить поддержать проекты. В ходе обсуждения мы попросили крытый Легкоатлетический манеж - это очень серьезный большой объект, даже дороже Дворца борьбы, Академия тенниса и Центр прогресса бокса. Президент такие поручения дал и сейчас мы работаем с правительством.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан 

Кроме того, он подчеркнул значимость 450-летия Уфы, отметив, что к этому юбилею была проведена большая работа по благоустройству города и созданию комфортной городской среды.

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