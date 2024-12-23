Уфа стала частью благотворительного проекта «Путешествие Деда Мороза с НТВ»

Каждому участнику встречи вручили подарки, также у всех была возможность сфотографироваться с Дедом Морозом. Участников пресс-конференции интересовало, что чаще всего просят дети на Новый год, какие у Деда Мороза хобби и как он заботится о своем здоровье. К слову, детей волновал также вопрос, не замерзает ли он на Севере.