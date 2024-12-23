Радий Хабиров открыл ФОК «Олимп» в Иглино

Радий Хабиров дал старт работе нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» в Иглино. В зале оперативного совещания Глава Башкортостана вручил руководителям детских спортивных школ Бирска, Кумертау и Нефтекамска автобусы.

На встрече обсудили итоги реализации в регионе федеральных проектов «Спорт — норма жизни» и «Бизнес-спринт 2.0». Поднимали вопрос капитального ремонта подъездов и общедомового имущества. Радий Хабиров призвал уделять особое внимание реконструкции крыш многоквартирных домов.

Я всегда говорю, что все наши действия по ремонту подъездов и дворов не имеют смысла, если в доме течёт крыша. Поэтому в первую очередь нужно обращать внимание на кровлю, а уже потом на дворы и подъезды.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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