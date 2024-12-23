Радий Хабиров открыл ФОК «Олимп» в Иглино

Я всегда говорю, что все наши действия по ремонту подъездов и дворов не имеют смысла, если в доме течёт крыша. Поэтому в первую очередь нужно обращать внимание на кровлю, а уже потом на дворы и подъезды.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан