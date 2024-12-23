Радий Хабиров открыл ФОК «Олимп» в Иглино

Радий Хабиров дал старт работе нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» в Иглино. В зале оперативного совещания Глава Башкортостана вручил руководителям детских спортивных школ Бирска, Кумертау и Нефтекамска автобусы.
На встрече обсудили итоги реализации в регионе федеральных проектов «Спорт — норма жизни» и «Бизнес-спринт 2.0». Поднимали вопрос капитального ремонта подъездов и общедомового имущества. Радий Хабиров призвал уделять особое внимание реконструкции крыш многоквартирных домов.