В Башкирии прошли заседания региональных отделений Курултая

В республике прошли заседания региональных отделений Курултая башкир. Встречи организованы в Кармаскалинском и Давлекановском районах. Также в Хайбуллинской администрации собрались руководители различных организаций, где обсудили проделанную работу за год по развитию башкирского языка и сохранению традиций.

В завершении состоялось награждение почетными грамотами тех, кто ведёт активную работу. Заседание прошло и в Сибае в здании историко-краеведческого музея. На мероприятии обсудили итоги Шестого Всемирного курултая башкир. Предложили конкретные шаги по работе с молодёжью, подчеркнули важность традиционных семейных ценностей и уважения старших. Кроме того, встречи состоялись в Кармаскалинском и Давлекановском районах.