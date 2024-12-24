Боец СВО из Башкирии стал тренером по баскетболу в Запорожье

Военнослужащий из Башкирии, известный под позывным «Учитель», во время своего четвёртого отпуска обучает детей баскетболу в селе Днепрорудное, расположенном в Запорожье. Об этом боец поделился с «Республикой Башкортостан». Вместо традиционного отдыха он активно передает свои знания, и его усилия уже приносят плоды: его команда недавно приняла участие в соревнованиях в Мелитополе и вошла в тройку лучших в Запорожской области. Некоторые ученики стали частью сборной области и вернулись с успешными результатами из Всероссийских турниров по кэс-баскету в Краснодаре и Волгограде.
До начала спецоперации «Учитель» работал преподавателем истории и физкультуры, а затем журналистом. Он также организовал выставку «Неделя башкирского языка» в местной библиотеке. Для этого из Башкирии привезли книги и журналы, которые помогли людям познакомиться с творчеством башкирских писателей, поэтов и журналистов.
Совместно с известным телеведущим Азаматом Муратовым он организовал киберспортивный турнир «Кубок Дружбы», в котором участвовали дети из Запорожья и Башкирии. Он высоко оценил поддержку со стороны коллег и отметил важность установления связей между регионами, даже если они происходят через интернет.
Что касается его военной службы, он исполняет обязанности снайпера и уже сбил два дрона, хотя скромно отмечает, что истинные герои — это его сослуживцы, занимающиеся радиоэлектронной борьбой. На его счету задачи на расстоянии до 1400 метров, но он выражает большую благодарность своим коллегам, которые занимаются более опасной работой на передовой.
Фото: архив «Учителя».