В Башкирии участник СВО подарил девочке ноутбук

Участник СВО подарил девочке из Гафурийского района ноутбук. Таким образом военнослужащий решил поблагодарить школьницу за теплое письмо, которое он получил на передовой. Танкист хранил это письмо до приезда в отпуск и решил сделать подарок автору строк, чьи слова поддерживали силы и дух.

Радости школьницы нет предела. Теперь у нее есть свой ноутбук для учебы и творчества. Алсу Галимова с техникой на «ты», поэтому быстро настроила компьютер и начала загружать в него свои файлы. Столь дорогой подарок ей преподнес участник спецоперации.

Вместе с семьей Алсу снова и снова просматривает фото с той памятной встречи и сюжет, который сделало школьное телевидение. Встреча была во многом символична. Бойцом, вручившим подарок, оказался командир боевой машины танкового батальона им. Сергея Зорина полка «Башкортостан», где первым командиром был Герой России из Гафурийского района Андрей Мигунов. Письмо запало военнослужащему в душу и стало оберегом. И он решил отблагодарить автора.

Семья Алсу многодетная, и купить всем ребятишкам разом персональные компьютеры возможности не было. И такой подарок стал неожиданным сюрпризом.