Бойцы СВО из Башкирии поделились историями о долге перед Родиной

Контрактник — это прежде всего защитник страны. Если у военнослужащего в голове преобладает мысль о заработной плате, то он вряд ли сможет справиться с противником. Таким мнением поделились жители Башкирии с «Башинформом» во время боевой подготовки в Самарской области в прошлом году.

Подписал контракт с министерством обороны не из-за денег. Для меня большая честь быть солдатом мотострелкового полка «Башкортостан». Мы благодарны стране, республике за поддержку, но главное для нас — защита Родины. Уверяю вас, так оно и есть. Человек я спокойный. Но за месяцы боевого слаживания стал твёрже. Уже на этапе боевого слаживания начал осознавать слова «Башкиры отступать не умеют». Мы всегда, на протяжении веков стояли на защите Отчизны. Пришло время и сейчас отдать долг родной стране. Мой родной брат служит в зоне СВО, его мобилизовали. Так что моё место на передовой. позывной «Акмулла»

По словам контрактников, для них важно финансовое обеспечение, однако наибольшее беспокойство по поводу выплат и льгот испытывают их родители и жены. Это вполне естественно, ведь родным нужно знать, что семьи бойцов будут защищены и обеспечены в их отсутствие. Тем не менее, контрактники, участвующие в спецоперации, ясно осознают свой выбор — защиту Родины и стремление к Победе.

Я тут не ради денег. Надо пацанам помочь. Контракт подписал и знаю, на что иду. Меня проводили мама, невеста. Отпускать не хотели, понимают, что не на очередную вахту еду. Но я непреклонен. позывной «Стич»

Недопустимо, чтобы в Россию зашли захватчики, врага надо остановить и вымести метлой из страны. Поэтому я здесь. Задачи специальной военной операции в разных подразделениях и родах войск выполняют много моих учеников, двоюродные братья, односельчане и товарищи. Пришло время и мне идти на фронт и служить вместе с ними плечом к плечу. позывной «Тархан»

Два племянника ушли на СВО. позывной «Катай»

Обучением новобранцев и других жителей Башкирии, которые сделали свой выбор, занимается командир роты штурмовиков с позывным «Нарай». Он отметил, что видит в каждом из них настоящего героя, способного дать серьезный отпор врагу. Решение подписать контракт — это уже шаг к проявлению героизма, отваги и мужества, которые присущи всем участникам спецоперации, подчеркнул он.

Видите тех, кто прибыл на полигон? В группе есть бурильщик из Баймакского района, учитель физкультуры из Стерлитамакского района, житель Белокатайского района, у которого два племянника служат на СВО, и другие мужчины, которые ещё недавно в Башкортостане трудились в разных профессиях. Сегодня они экипированы и учатся навыкам штурмовиков. Вижу в их глазах решимость и стремление скорее добраться до расположений полка. позывной «Нарай»

Слова «Нарая» позже подтвердил командир штурмового отряда с позывным «Ашхабад».

В беседе он привёл в пример одного из солдат, по прозвищу «Фаза», который родом из деревни Канзафарово Зилаирского района.

С «Фазой» мы с первых дней создания нашего полка. У него пять ранений, награждён медалью Жукова, медалью «За отвагу». Все мои ребята герои. позывной «Ашхабад»

«Фаза» до начала спецоперации работал электриком на одном из крупных предприятий Зауралья. В первые дни его службы на передовой он был назначен помощником гранатомётчика, а затем перешёл в штурмовую группу. Он добавил, что разговоры о его подвигах неуместны, так как весь башкирский полк состоит из смелых и отважных воинов.

Как принял решение приехать на Донбасс? Увидел видеоролик и решил, что моё место тут. Отец и мать не знали, что решил пойти служить. Узнали только в военкомате. У меня есть брат близнец. Он дома остался. Присматривает за родителями. Обо мне всё. Поговорите лучше с моими товарищами. Они из других регионов нашей страны. Очень интересные люди. Благодаря им пришёл к выводу, что мы все одна семья и вместе защищаем Россию. позывной «Фаза».

В отряде штурмовиков служат бойцы из разных уголков России, например, из Москвы с позывным «Тёмный», из Саратова — «Питер», и из Хабаровского края — «Сусанин». Они все попали в Мотострелковый полк «Башкортостан» по распределению, но ни один из них не сожалеет о своем выборе. «Питер» поделился, что те, кто говорил о хорошем подразделении, были правы. В полку часто упоминают имя Радия Хабирова, и бойцы говорят, что уважают его как главу региона.

Полк «Башкортостан» считается одним из самых боеспособных и обеспеченных подразделений в зоне СВО. Рафик Ахметшин, оператор роты управления с позывным «Журналист», отметил, что его сослуживцы знают о истории создания «Башкортостана» и гордятся службой в этом подразделении.

Военнослужащие полка хорошо знают, что «Башкортостан» создан по инициативе Главы республики Радия Хабирова. С самого начала СВО Радий Фаритович находится на связи с бойцами, регулярно приезжает на передовую и встречается с воинами. Республика помогает не только воинам, но и нашим семьям. К нам часто приезжают большие гуманитарные конвои. Помощь оказывают и муниципалитеты, предприятия, общественные организации и все неравнодушные земляки. позывной «Журналист»

Глава Башкирии внедрил в республике уникальную систему поддержки военнослужащих, что подчеркивает его советник Артур Юмагужин, который также является инициатором создания двух батальонов имени Салавата Юлаева.

Юмагужин отметил, что военнослужащие из Башкирии, участвующие в спецоперации, выражают благодарность главе региона за финансовую и гуманитарную помощь. Особое признание они проявляют за защиту своих семей, что является одной из ключевых задач системы поддержки.

Во время спецоперации встречаются случаи, когда на фронте служат вместе отцы и сыновья. Так, были ситуации, когда контракт с министерством обороны сначала подписывал сын, а затем к нему присоединялся отец.

В подчинении у заместителя командира роты радиоэлектронной борьбы с позывным «Гений» несколько взводов, одним из которых командует его сын, младший лейтенант с позывным «Белый». Оба родом из Уфы. Раньше старший работал в учреждениях, подведомственных минтруда Башкирии, а младший — на одном из предприятий в Дёме. Они решили не воспользоваться предоставленной им бронью и выбрали путь службы в МСП «Башкортостан».

«Шаман» и его 26-летний сын «Ракета» служат в роте материального обеспечения полка. Отец — старшина роты, в зоне ответственности которого дисциплина, внутренний порядок, сохранность вооружения и другого имущества. Сын командует отделением. Контрактники из Салаватского района.

Вспоминается знакомство и с младшим сержантом с позывным «Банзай». С ним мы встретились на месте временной дислокации одного из подразделений мотострелкового полка «Башкортостан» в Серебрянском лесничестве под Кременной. «Банзай», как и «Фаза», но в отличие от него увидел плакат, призывающий присоединиться к СВОим.

В зоне СВО служит и младший сержант по прозвищу «Банзай», который заметил плакат, призывающий присоединиться к специальной военной операции.

Меня как громом поразило! Вот оно! Давно пора, подумал я. Все события потом происходили стремительно. Тут же позвонил по указанному номеру. На том конце провода трубку подняла девушка, спросила, когда могу подойти с документами. Была пятница, я записался на понедельник. Вот, собственно, и всё. После необходимых процедур с документами поехал в Уфу на профотбор, прошёл медкомиссию. Из военкомата мне позвонили 9 мая и уведомили, что 10 мая отправка. А у меня сумки уже собраны. Ну, а дальше — боевое слаживание в Рощинском. позывной «Банзай»

Командир взвода обеспечения второго батальона мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Технолог» родом из Баймакского района. Ранее он работал специалистом на производстве и неплохо зарабатывал. Однако, когда многие его друзья ушли на фронт, он тоже решил подписать контракт и отправиться служить.

В начале прошлого года стало понятно — не могу дальше продолжать оставаться дома. Пришло время ехать на СВО. В армии я не служил, но предстоящие испытания меня не испугали. позывной «Технолог»

Жители Башкирии, подписавшие контракт, уже герои. Понимаю, что не всем просто даётся решение пойти на СВО. Я сам три месяца обдумывал решение, думал, как оно отразится в семье. У меня во взводе коллектив слаженный, служат мужчины из Альшеевского, Зилаирского, Кармаскалинского и других районов, а также Пермского края. Всё это наша Родина — единая и сильная. И надо её защищать. Мужики, подписывайте контракт. Вместе добьёмся Победы. позывной «Технолог»

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).