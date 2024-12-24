Бойцы СВО из Башкирии поделились историями о долге перед Родиной

Контрактник — это прежде всего защитник страны. Если у военнослужащего в голове преобладает мысль о заработной плате, то он вряд ли сможет справиться с противником. Таким мнением поделились жители Башкирии с «Башинформом» во время боевой подготовки в Самарской области в прошлом году.
По словам контрактников, для них важно финансовое обеспечение, однако наибольшее беспокойство по поводу выплат и льгот испытывают их родители и жены. Это вполне естественно, ведь родным нужно знать, что семьи бойцов будут защищены и обеспечены в их отсутствие. Тем не менее, контрактники, участвующие в спецоперации, ясно осознают свой выбор — защиту Родины и стремление к Победе.
Обучением новобранцев и других жителей Башкирии, которые сделали свой выбор, занимается командир роты штурмовиков с позывным «Нарай». Он отметил, что видит в каждом из них настоящего героя, способного дать серьезный отпор врагу. Решение подписать контракт — это уже шаг к проявлению героизма, отваги и мужества, которые присущи всем участникам спецоперации, подчеркнул он.
Слова «Нарая» позже подтвердил командир штурмового отряда с позывным «Ашхабад».
В беседе он привёл в пример одного из солдат, по прозвищу «Фаза», который родом из деревни Канзафарово Зилаирского района.
«Фаза» до начала спецоперации работал электриком на одном из крупных предприятий Зауралья. В первые дни его службы на передовой он был назначен помощником гранатомётчика, а затем перешёл в штурмовую группу. Он добавил, что разговоры о его подвигах неуместны, так как весь башкирский полк состоит из смелых и отважных воинов.
В отряде штурмовиков служат бойцы из разных уголков России, например, из Москвы с позывным «Тёмный», из Саратова — «Питер», и из Хабаровского края — «Сусанин». Они все попали в Мотострелковый полк «Башкортостан» по распределению, но ни один из них не сожалеет о своем выборе. «Питер» поделился, что те, кто говорил о хорошем подразделении, были правы. В полку часто упоминают имя Радия Хабирова, и бойцы говорят, что уважают его как главу региона.
Полк «Башкортостан» считается одним из самых боеспособных и обеспеченных подразделений в зоне СВО. Рафик Ахметшин, оператор роты управления с позывным «Журналист», отметил, что его сослуживцы знают о истории создания «Башкортостана» и гордятся службой в этом подразделении.
Глава Башкирии внедрил в республике уникальную систему поддержки военнослужащих, что подчеркивает его советник Артур Юмагужин, который также является инициатором создания двух батальонов имени Салавата Юлаева.
Юмагужин отметил, что военнослужащие из Башкирии, участвующие в спецоперации, выражают благодарность главе региона за финансовую и гуманитарную помощь. Особое признание они проявляют за защиту своих семей, что является одной из ключевых задач системы поддержки.
Во время спецоперации встречаются случаи, когда на фронте служат вместе отцы и сыновья. Так, были ситуации, когда контракт с министерством обороны сначала подписывал сын, а затем к нему присоединялся отец.
В подчинении у заместителя командира роты радиоэлектронной борьбы с позывным «Гений» несколько взводов, одним из которых командует его сын, младший лейтенант с позывным «Белый». Оба родом из Уфы. Раньше старший работал в учреждениях, подведомственных минтруда Башкирии, а младший — на одном из предприятий в Дёме. Они решили не воспользоваться предоставленной им бронью и выбрали путь службы в МСП «Башкортостан».
«Шаман» и его 26-летний сын «Ракета» служат в роте материального обеспечения полка. Отец — старшина роты, в зоне ответственности которого дисциплина, внутренний порядок, сохранность вооружения и другого имущества. Сын командует отделением. Контрактники из Салаватского района.
Вспоминается знакомство и с младшим сержантом с позывным «Банзай». С ним мы встретились на месте временной дислокации одного из подразделений мотострелкового полка «Башкортостан» в Серебрянском лесничестве под Кременной. «Банзай», как и «Фаза», но в отличие от него увидел плакат, призывающий присоединиться к СВОим.
В зоне СВО служит и младший сержант по прозвищу «Банзай», который заметил плакат, призывающий присоединиться к специальной военной операции.
Командир взвода обеспечения второго батальона мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Технолог» родом из Баймакского района. Ранее он работал специалистом на производстве и неплохо зарабатывал. Однако, когда многие его друзья ушли на фронт, он тоже решил подписать контракт и отправиться служить.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: bashinform.ru