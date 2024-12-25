В Башкирии Дед Мороз сел за руль автобуса

Руководитель Туймазинского АТП ГУП «Башавтотранс» Риф Файзуллин рассказал, что они давно планировали организовать новогодний праздник для пассажиров. Выбрали именно маршрут № 15, так как он популярен среди детей, которые часто им пользуются. Водителем в костюме Деда Мороза стал Темур Акчурин, а его супруга Рита сыграла роль Снегурочки. Первоначально акция планировалась на один день, но из-за её популярности её продлят ещё на два дня.