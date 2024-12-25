В Уфе состоялся межконфессиональный турнир по волейболу

В Уфе в третий раз прошёл республиканский межконфессиональный турнир по волейболу. Турнир был поделен на две группы. Участие приняли три команды в лиге любителей. Это Центральное духовное управление мусульман России, Башкортостанская митрополия Русской православной церкви и Еврейская община Башкортостана.
Также на паркет вышли два коллектива православных и мусульманских священнослужителей. Организаторами мероприятия выступил Центр духовного управления мусульман России.
В течение одного дня участники турнира выявляли команду победителей. Среди любительских коллективов первое место заняли духовное управление мусульман России, на второй строчке волейболисты Еврейской общины, а тройку лучших замкнула команда Башкортостанской митрополии. В группе священнослужителей победу праздновал также коллектив духовного управления мусульман, второе место у команды Уфимской епархии.