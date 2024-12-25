В Уфе завершилась XX Международная Спартакиада боевых искусств

Такие мероприятия важны для страны, для республики. Уровень ММА совершенно точно растет. Многие думают, что этот спорт непростой, тяжелый и выматывающий. Но на самом деле занятия борьбой полезны для детей, а бойцы в ринге — настоящий пример для них. Спорт помогает уводить детей с улиц в залы на тренировки, они не попадут в плохие компании, а начнут заниматься самбо, боксом, единоборствами и станут чемпионами. Люди, которые занимаются спортом, добиваются высот в жизни, как наш президент Владимир Путин. Спорт помогает становлению характера, добиваться целей в жизни.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил