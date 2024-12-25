В Уфе завершилась XX Международная Спартакиада боевых искусств

Мероприятие проходило три дня. В заключительный вечер состоялись бои за чемпионские пояса Гран-при международной всестилевой бойцовской лиги.

Основные мероприятия прошли в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Но также состязания проводились и на других площадках города. Лучших в поединках «Комбат ринг» выявляли в октагоне. Конкуренцию российским бойцам составили спортсмены из Таджикистана. Выступали здесь и представители республики.

Также победы в этот вечер праздновали Данил Афризунов и Салават Бекмухамедов из Башкортостана, Кирилл Сорокин из Оренбурга, Ислам Магомедов был сильнее представителя Таджикистана. Также завоевали пояса Айсен Романов из Хабаровского края и Владимир Иванов из Ростовской области. По итогам мероприятия победители и призеры соревнований получили медали и грамоты, кубки и пояса.

Такие мероприятия важны для страны, для республики. Уровень ММА совершенно точно растет. Многие думают, что этот спорт непростой, тяжелый и выматывающий. Но на самом деле занятия борьбой полезны для детей, а бойцы в ринге — настоящий пример для них. Спорт помогает уводить детей с улиц в залы на тренировки, они не попадут в плохие компании, а начнут заниматься самбо, боксом, единоборствами и станут чемпионами. Люди, которые занимаются спортом, добиваются высот в жизни, как наш президент Владимир Путин. Спорт помогает становлению характера, добиваться целей в жизни.

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