В Уфе прошла республиканская новогодняя ёлка

В концертном зале «Башкортостан» сегодня прошла республиканская ёлка. В новогоднем представлении приняли участие более тысячи школьников со всего региона. Приглашение на главную ёлку получили отличники учебы, дети участников СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без попечения родителей.

Космонавты, принцессы и зайчики – к главной елке каждый маленький гость явно готовился. Костюмы шили дома или покупали. На республиканском празднике многие впервые, и накануне Нового года участие в нем стало лучшим подарком.

Приглашение на главную ёлку подарили более чем тысяче школьников со всей республики. Хороводы вокруг зелёной красавицы, встреча с Дедом Морозом и новогоднее представление – оно было посвящено юбилею столицы, поэтому главная героиня показа – куница и ее приключения. Программа по традиции разнообразная.

Приглашенных детей оказалось так много, что их разделили на два потока – для делегаций из ближних и дальних районов. Министр образования и науки республики принял участие в акции «Елка желаний» и с самого главного дерева снял открытку с загаданным желанием ребенка.