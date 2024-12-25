В Уфу прибыл поезд Деда Мороза

По стране главный зимний волшебник путешествует в сопровождении сказочной компании. Сегодня в гости к ним наведались уфимцы.

Чтобы объехать всю страну, Дед Мороз сменил запряжённую тройку лошадей на сказочный поезд. Он отправился из Великого Устюга ещё 13 ноября. За полтора месяца побывал в более чем 40 городах России. И вот сегодня доехал до Уфы, где его с нетерпением ждали.

Поезд на перроне ждали десятки зрителей. Встрече с зимним волшебником радуются и взрослые, и дети. Дедушка встретил гостей на привокзальной площади, где уже установлена новогодняя ёлка и царит праздничное настроение. Сначала музыкальный привет, а затем начинается самое интересное — экскурсия по вагонам передвижной резиденции.

Ребята в свою очередь вручили зимнему волшебнику письма с желаниями. Большое путешествие по стране подготовила для Деда Мороза компания РЖД. Все вагоны переоборудовали для игр и квестов. Организовали фотозону, сувенирный вагон и вагон-ресторан.