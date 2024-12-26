В Башкирии родился второй зубрёнок

В Кугарчинском районе родился второй зубренок. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал министр природопользования и экологии Башкортостана. Напомним, животных завезли на территорию природного парка из Беловежской пущи по инициативе главы республики.

Соглашение о создании популяции было достигнуто во время официального визита делегации в Беларусь в январе 2023 года. Башкирский опыт по восстановлению зубров вызывает интерес и у других регионов России, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа и некоторых областей Зауралья, которые планируют перенять эту практику.