В Башкирии прошло заседание антитеррористической комиссии

Всего в наших городах и сёлах будут работать около 1300 новогодних городков, в том числе 232 – в Уфе. В празднествах ожидается участие более полумиллиона человек. Как и на любых массовых мероприятиях, от нас требуется максимальная концентрация и мобилизованность, полный контроль за ситуацией в местах массового пребывания людей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан