В Башкирии прошло заседание антитеррористической комиссии

Порядка 1300 новогодних городков будут работать в республике в предстоящие праздники. Задача властей — обеспечить безопасность в местах массового пребывания людей. Об этом сегодня говорили на совместном заседании антитеррористической комиссии региона и оперативного штаба Республики Башкортостан. Провёл его Радий Хабиров.

Участники обсуждения подвели итоги работы в уходящем году, утвердили планы на 2025-й. Озвучили и результаты деятельности по исполнению мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Отдельное внимание на заседании уделили готовности к предстоящим затяжным выходным.

Всего в наших городах и сёлах будут работать около 1300 новогодних городков, в том числе 232 – в Уфе. В празднествах ожидается участие более полумиллиона человек. Как и на любых массовых мероприятиях, от нас требуется максимальная концентрация и мобилизованность, полный контроль за ситуацией в местах массового пребывания людей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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