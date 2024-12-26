В Башкирии прошло заседание антитеррористической комиссии

Порядка 1300 новогодних городков будут работать в республике в предстоящие праздники. Задача властей — обеспечить безопасность в местах массового пребывания людей. Об этом сегодня говорили на совместном заседании антитеррористической комиссии региона и оперативного штаба Республики Башкортостан. Провёл его Радий Хабиров.
Участники обсуждения подвели итоги работы в уходящем году, утвердили планы на 2025-й. Озвучили и результаты деятельности по исполнению мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Отдельное внимание на заседании уделили готовности к предстоящим затяжным выходным.