В Уфе прошёл рейд по пассажирским перевозкам

В Уфе сотрудники Минтранса совместно с Госавтоинспекцией проверили наличие документов у водителей такси и соответствие транспортных средств условиям безопасности. Так, за отсутствие фонаря оранжевого цвета и цветографической схемы таксистам придется раскошелиться от 3 до 5 тысяч. В случае серьезных нарушений при перевозке пассажиров машина и вовсе может отправиться на спецстоянку.