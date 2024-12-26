В Уфимском районе прошёл утренник для детей с ОВЗ

Благотворительная ёлка главы администрации прошла в доме культуры села Алексеевка. На мероприятие пригласили более 250 детей с инвалидностью. Гостей встречали волонтёры, для ребят организовали новогодние мастер-классы и сказочное представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами из известных сказок.

Мероприятие проводится ежегодно уже более 10 лет. На утренники приглашают детей с инвалидностью, оставшихся без попечения родителей и детей бойцов СВО. В этом году проведут четыре утренника, которые посетят более тысячи ребят.