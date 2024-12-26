«Честь для меня»: боец СВО из Башкирии о награде за мужество

Высокое звание, присвоенное мне, — это результат работы всего нашего батальона, бригады и сплоченного братского населения Республики Башкортостан и ДНР, которые долгое время сотрудничают и помогают друг другу в это непростое для нас время. От себя лично хочу заверить, что не подведу жителей Донбасса, Башкирии и сделаю всё, чтобы очистить территорию новых регионов России от недругов и приблизить нашу общую победу.

позывной «Африка»