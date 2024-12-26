«Честь для меня»: боец СВО из Башкирии о награде за мужество

Бойцы первого добровольческого башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова продолжают активные боевые действия на Бахмутском направлении Донецкой народной республики. За мужество, проявленное при выполнении боевого задания, многие отмечены государственными, а также республиканскими медалями и орденами.
Точным выстрелом из миномёта шаймуратовцы поражают очередной опорник противника. А ударным дроном, произведённым в Башкортостане, превращают в груду металлолома бронированный «Хаммер» американского производства. Кадры, похожие на эпизоды боевика, для добровольцев уже рутина.
Среди награжденных — бойцы из разных подразделений батальона. Плечом к плечу они прошли все 4 новых региона России, освобождая их от боевиков киевского режима. Даже в самые трудные минуты сил придавала поддержка родного Башкортостана, говорят бойцы. Гуманитарная помощь, посылки из дома, детские письма с теплыми пожеланиями.
Боевой путь добровольцев повторяет маршрут легендарной 112-й Башкавдивизии. Многие в строю с первого дня формирования подразделения. И то, что они служат в именном батальоне, имеет особое значение.
Ещё одному шаймуратовцу с позывным «Африка» за мужество при защите Донбасса от неонацистов указом Главы ДНР Дениса Пушилина присвоено звание Героя Донецкой народной республики.
После вручения государственных наград бойцы первого добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова вновь отправились на боевое задание. Подразделение продолжает работу на Бахмутском направлении, продавливая оборону противника и приближая нашу общую победу.