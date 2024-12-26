«Честь для меня»: боец СВО из Башкирии о награде за мужество

Бойцы первого добровольческого башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова продолжают активные боевые действия на Бахмутском направлении Донецкой народной республики. За мужество, проявленное при выполнении боевого задания, многие отмечены государственными, а также республиканскими медалями и орденами.

Точным выстрелом из миномёта шаймуратовцы поражают очередной опорник противника. А ударным дроном, произведённым в Башкортостане, превращают в груду металлолома бронированный «Хаммер» американского производства. Кадры, похожие на эпизоды боевика, для добровольцев уже рутина.

Среди награжденных — бойцы из разных подразделений батальона. Плечом к плечу они прошли все 4 новых региона России, освобождая их от боевиков киевского режима. Даже в самые трудные минуты сил придавала поддержка родного Башкортостана, говорят бойцы. Гуманитарная помощь, посылки из дома, детские письма с теплыми пожеланиями.

Хочется выразить слова благодарности нашему главе республики за постоянную поддержку наших башкирских батальонов, за постоянную помощь жителей нашей республики. Они всегда вовремя на наши запросы отвечают и быстро, что нам необходимо, привозят.

позывной «Дрон»

Боевой путь добровольцев повторяет маршрут легендарной 112-й Башкавдивизии. Многие в строю с первого дня формирования подразделения. И то, что они служат в именном батальоне, имеет особое значение.

Фото №1 - «Честь для меня»: боец СВО из Башкирии о награде за мужество

Это большая честь для меня и моих близких. У меня и сын здесь воюет тоже с 2022 года, только в другом батальоне, не в нашем. Надеюсь, что скоро завершится это всё, победим и вернёмся домой.

позывной «Полик»

Ещё одному шаймуратовцу с позывным «Африка» за мужество при защите Донбасса от неонацистов указом Главы ДНР Дениса Пушилина присвоено звание Героя Донецкой народной республики.

Высокое звание, присвоенное мне, — это результат работы всего нашего батальона, бригады и сплоченного братского населения Республики Башкортостан и ДНР, которые долгое время сотрудничают и помогают друг другу в это непростое для нас время. От себя лично хочу заверить, что не подведу жителей Донбасса, Башкирии и сделаю всё, чтобы очистить территорию новых регионов России от недругов и приблизить нашу общую победу.

позывной «Африка»

После вручения государственных наград бойцы первого добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова вновь отправились на боевое задание. Подразделение продолжает работу на Бахмутском направлении, продавливая оборону противника и приближая нашу общую победу.

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