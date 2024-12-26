В Уфе в акции «Ёлка желаний» принял участие полпред Президента России в ПФО

«Елка желаний» исполняет мечты детей из Башкортостана. Во всероссийской благотворительной акции принял участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе. Игорь Комаров исполнил мечту двух детей из Уфы. По его поручению сегодня главный федеральный инспектор по региону Алексей Касьянов вручил подарки.
Это сделали в торжественной обстановке, на концерте Государственного симфонического оркестра республики, куда пригласили детей. Четырехлетний Александр Плотников хотел получить в подарок снегокат, а вот восьмилетняя Ирина Юшкина любит заниматься рукоделием и попросила у Деда Мороза набор для творчества. Их пожелания осуществились.
Тем временем председатель комитета Совета Федерации Лилия Гумерова исполнила мечту 9-летнего Никиты Десятникова из Уфы. Мальчик давно хотел обзавестись собственным проектором. Мама особенного ребёнка надеется, что подарок поможет лучше социализироваться в обществе.