Константин Донгузов стал членкором Российской академии художеств

Константин Донгузов стал член-корреспондентом Российской академии художеств. Нагрудный знак и удостоверение профессору кафедры архитектуры Уфимского нефтяного университета вручили в Москве. Сделал это по поручению президента РАХ Зураба Церетели ученый секретарь отделения архитектуры, академик Михаил Посохин.

Путь получения почётного звания небыстрый, признаётся Константин Донгузов. Сначала кандидата рассматривает отделение архитектуры, куда входят именитые специалисты со всей России. Уже после голосования общее собрание академии утверждает человека в статусе член-корреспондента.