Радий Хабиров поздравил спасателей Башкирии с профессиональным праздником

Одна из самых важных, уважаемых и благородных профессий. Радий Хабиров поздравил спасателей Башкортостана с профессиональным праздником. Только в этом году на их счету более 2 тысяч жизней. Они помогают не только жителям нашего региона, но и соседних. К примеру, участвовали в ликвидации последствий разрушительного половодья в Оренбургской области.
Спасатели и пожарные помогают в доставке гуманитарной помощи, сопровождают военнослужащих-отпускников из зоны СВО и обратно. Сотрудников ведомства Радий Хабиров назвал самыми настоящими героями. Руководитель региона рассказал и о том, как власти помогают модернизировать техническую базу МЧС и госкомитета по ЧС.
За проявленные заслуги десятки человек получили из рук главы республики госнаграды, в том числе медаль Шаймуратова, а также звания и почетные грамоты. Достижения сотрудников ведомства также отметили непосредственные руководители экстренных служб и члены правительства. В списке как мужчины, так и женщины, которые не один десяток лет проработали в системе МЧС и Госкомитета по ЧС.