Радий Хабиров поздравил спасателей Башкирии с профессиональным праздником

Одна из самых важных, уважаемых и благородных профессий. Радий Хабиров поздравил спасателей Башкортостана с профессиональным праздником. Только в этом году на их счету более 2 тысяч жизней. Они помогают не только жителям нашего региона, но и соседних. К примеру, участвовали в ликвидации последствий разрушительного половодья в Оренбургской области.

Спасатели и пожарные помогают в доставке гуманитарной помощи, сопровождают военнослужащих-отпускников из зоны СВО и обратно. Сотрудников ведомства Радий Хабиров назвал самыми настоящими героями. Руководитель региона рассказал и о том, как власти помогают модернизировать техническую базу МЧС и госкомитета по ЧС.

Мы уделяем особое внимание обеспечению безопасности жителей нашей республики. В этом году в рамках реализации Стратегии развития пожарно-спасательных сил завершено строительство двух пожарных частей в сёлах Сайраново Ишимбайского района и Красноусольский Гафурийского района. Приобретены 24 единицы пожарной техники. О каждом из вас можно сказать много тёплых слов. Башкортостан гордится вами. Искренне желаю здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть новогодние каникулы пройдут спокойно, без происшествий. С наступающим вас всех Новым годом! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан