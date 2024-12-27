В Уфе в автопарке «Башавтотранса» появилась новая техника

Автопарк «Башавтотранса» пополнили три десятка единиц техники. Правда, в этот раз речь не об автобусах, а коммунальных машинах и автомобилях для автошкол. Торжественная церемония прошла в Уфе. В мероприятии приняли участие вице-премьер Рустем Газизов и исполняющая обязанности главы Минтранса Любовь Минакова.

Транспорт отправится в разные уголки Башкортостана. Как отмечают работники и руководство организации, это одно из самых крупных пополнений автопарка за последние годы, которое поможет укрепить производственные мощности предприятия. В основном на его балансе стоит спецтехника 90-х годов, которая давно морально устарела.

С десяток новых машин получила автошкола БРУКК, являющаяся подразделением «Башавтотранса». В автопарке — автомобили «Лада Гранта», в том числе и для ручного управления, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья.