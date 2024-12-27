«Исполнил мечту детства»: история спасателя из Уфы

Профессиональный праздник сегодня отмечают те, кто всегда готов прийти на помощь. Спасатели — люди, рискующие своей жизнью ради жизней других. Они не носят геройских плащей, но у них есть суперспособности: смелость, самопожертвование и желание помочь. И у каждого своя история прихода в профессию.

Не дал девушке оборвать свою жизнь спасатель Ян Юсупов. До этого он пытался уговорить уфимку не совершать роковую ошибку. В итоге подгадал момент и буквально вцепился в девушку, накрыв собой. Маленький Ян, грезящий о профессии спасателя тогда, и не предполагал, что и в таких ситуациях ему придётся идти на выручку. Мечту свою он исполнил шесть лет назад.

Жил неподалёку от базы спасателей УГЗ. Места в отряде не было. Зато у Яна было время подумать. И он ещё раз убедился, что сделал правильный выбор. Время это лишь подтвердило. В этом году уже второй раз он получил звание лучшего спасателя отряда. Продемонстрировав свои умения и в воздухе, и на воде, и на суше. Никогда не знаешь, какие из навыков пригодятся сегодня.

Сейчас уже он обучает новичков. Вспоминая себя, каким пришёл в отряд. Всё казалось сложным и непонятным. Зато интересным. Со временем, конечно, освоился. Но сейчас уже другие задачи и другая ответственность. Что же легче: исполнять указания или давать их?

Он не только спасатель, но и любящий отец и муж. К которому иногда семья может заглянуть на работу. И судьба не перестаёт намекать Яну, что он сделал правильный выбор.

Иногда уже при первой встрече можно понять, способен ли человек стать спасателем. Одного желания недостаточно. Нужно трезво смотреть на профессию, без лишнего романтизма.