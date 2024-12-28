В Башкирии стало известно, сколько дней продлятся зимние каникулы

Каникулы начнутся 30 декабря и завершатся 13 января, когда ученики вновь сядут за парты. Также он отметил, что с 20 по 27 декабря во всех учебных заведениях региона были организованы утренники. В муниципалитетах прошли новогодние мероприятия для детей участников СВО, детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, отличников и победителей соревнований.