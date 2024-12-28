В зоне СВО бойцам из Башкирии вручили госнаграды

Около 20 защитников Родины стали кавалерами знаков отличия. Бойцам батальона имени Героя России Алмаза Сафина на передовой вручили государственные награды. От имени главы Башкортостана они получили медали Минигали Шаймуратова.

Церемония прошла в относительно безопасной зоне, но в непосредственной близости от линии боевого столкновения. По поручению Радия Хабирова командиры поблагодарили воинов за стойкость и мужество. Бойцы батальона сейчас «держат» одно из самых опасных и ответственных направлений фронта.