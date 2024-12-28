Новые штрафы и индексация пенсий: что изменится в России с 1 января

Что изменится в России с 1 января и как это отразится на жителях Башкортостана? Индексация пенсий и материнского капитала, повышение подоходного налога и минимального размера труда: главные перемены в 2025 году. В силу вступят многочисленные изменения в законах и правилах, которые коснутся миллионов россиян.

С 1 января все виды страховых пенсий проиндексируют на 7,3%. На этот раз повышение коснется и тех граждан, которые продолжают работать после выхода на пенсию. Но получить всю накопленную сумму повышения они смогут только после прекращения трудовой деятельности.

Инвалидам I группы или пенсионерам старше 80 лет автоматически, беззаявительно, будут назначаться выплаты в виде надбавки к пенсии. В Башкортостане получателями станут более 133 тыс. пенсионеров, из них более 30 тысячам выплата будет назначена впервые. Далее выплата будет назначаться при достижении 80 лет или при установлении первой группы инвалидности. Фаниль Вахитов, управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Республике Башкортостан

Демобилизованные участники СВО начнут получать услуги по реабилитации и санаторно-курортному лечению в центрах Социального фонда России. Пройти санаторно-курортное лечение можно будет раз в год.

В новом году система налогообложения на налоги граждан вместо двухступенчатой станет пятиступенчатой. В случаях, где годовой заработок не превышает 2,4 млн рублей, ставка останется прежней — 13%. При большем доходе сумма процентов увеличится от 15 до 22%.

Материнский капитал увеличится на 7,3%. Теперь на первого ребенка размер выплат составит 676 тыс. рублей, на второго — 893 тысячи. Стоит отметить, что программу поддержки рождаемости продлили до 2030 года.

В новом году минимальный размер труда увеличится на 16,6%. Так, с учетом районного коэффициента МРОТ составит 25806 рублей, а с уральским — 27277 рублей. С 1 января любая страховая компания обязана принимать заявки на компенсацию после ДТП и в офисах, и онлайн — через их сайты и мобильные приложения. Изменения касаются всех аварий, а не только тех, которые оформлены по европротоколу.