Новые штрафы и индексация пенсий: что изменится в России с 1 января

Что изменится в России с 1 января и как это отразится на жителях Башкортостана? Индексация пенсий и материнского капитала, повышение подоходного налога и минимального размера труда: главные перемены в 2025 году. В силу вступят многочисленные изменения в законах и правилах, которые коснутся миллионов россиян.
С 1 января все виды страховых пенсий проиндексируют на 7,3%. На этот раз повышение коснется и тех граждан, которые продолжают работать после выхода на пенсию. Но получить всю накопленную сумму повышения они смогут только после прекращения трудовой деятельности.
Демобилизованные участники СВО начнут получать услуги по реабилитации и санаторно-курортному лечению в центрах Социального фонда России. Пройти санаторно-курортное лечение можно будет раз в год.
В новом году система налогообложения на налоги граждан вместо двухступенчатой станет пятиступенчатой. В случаях, где годовой заработок не превышает 2,4 млн рублей, ставка останется прежней — 13%. При большем доходе сумма процентов увеличится от 15 до 22%.
Материнский капитал увеличится на 7,3%. Теперь на первого ребенка размер выплат составит 676 тыс. рублей, на второго — 893 тысячи. Стоит отметить, что программу поддержки рождаемости продлили до 2030 года.
В новом году минимальный размер труда увеличится на 16,6%. Так, с учетом районного коэффициента МРОТ составит 25806 рублей, а с уральским — 27277 рублей. С 1 января любая страховая компания обязана принимать заявки на компенсацию после ДТП и в офисах, и онлайн — через их сайты и мобильные приложения. Изменения касаются всех аварий, а не только тех, которые оформлены по европротоколу.
Увеличатся штрафы за нарушения ПДД. Так, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч увеличится с 500 рублей до 750 рублей, а за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — с 30 000 рублей до 45 000 рублей. Появится и новый штраф — за отсутствие ОСАГО.