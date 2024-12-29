В Башкирии появился арт-объект «Зубры»

В Башкирии появился необычный арт-объект «Зубры». Его установили в природном парке «Мурадымовское ущелье».

Инсталляция в виде взрослой особи и детёныша зубра изготовлена в стиле фигур-тапиарий. Это декоративные скульптуры, создаваемые из растений или искусственных материалов.