Боец СВО из Башкирии: «есть такая профессия – Родину защищать»

Боец с позывным «Халит» принимает участие в спецоперации с самого начала. Он защищает интересы своей Родины и считает это не просто долгом, а возможностью проявить мужество и заботу о семье. За доблесть он был награждён медалью участника СВО.

История «Халита» началась не с военной операции, а с его службы в пограничных войсках после окончания профессионального училища. В 2022 году, осознав важность защищать свою страну, он решил подписать контракт и стать частью СВО, покинув работу водителем в Уфе. Образование для «Халита» также важно. Он учится заочно в коммерческом институте, стараясь совместить учебу с выполнением боевых задач. Он понимает, что знания могут помочь не только в военной службе, но и в будущем, когда вернется к мирной жизни.

У бойца крепкая семья. Супруга, служащая в полиции, и двое детей – старший сын и маленькая дочка, которые гордятся его подвигами. Поддержка родных придаёт «Халиту» сил в трудные времена.

Несмотря на сложности военной службы, он с гордостью говорит об этом опыте. Для него ношение военной формы – это честь. Наиболее важными для «Халита» остаются связи с боевыми товарищами, которые всегда готовы прийти на помощь.

Всем, кто хочет стать защитниками страны, он рекомендует изучать военное дело, знать свою технику и соблюдать дисциплину.

Изучать военное дело. Знания о стратегии, тактике – важный аспект в любой службе. Хорошо знать свое оружие, так как умение обращаться с оружием может спасти жизнь. Быть бдительными. Важно всегда быть начеку и готовым реагировать на любые ситуации. Слушаться командиров. Поддержание дисциплины – это залог успешного выполнения задач. Соблюдать правила. Находясь в командировках, мужчина настоятельно советует не пить алкоголь, чтобы голова оставалась ясной. позывной «Халит»

Он продолжает служить, защищая интересы нашей страны и своих близких, надеясь на скорую победу и мирное возвращение домой.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).