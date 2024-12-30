В Башкирии в новогодние каникулы проведут более 28000 мероприятий

В период новогодних праздников в Башкортостане проведут более 28 тысяч мероприятий. Ключевые из них — в столице республики. Основные торжества пройдут на Советской площади, где в ночь с 31 декабря на 1 января состоится фестиваль «Терра Зима», а также на площадке у Горсовета.

До наступления нового 2025-го осталось совсем немного. Праздничное настроение и ожидание чуда ощущается во всех уголках республики благодаря украшенным ледовым городкам, которых в Уфе более двадцати.

Один из них под названием «Снежная королева» расположен на площади перед Дворцом спорта. Его украшением стала вот эта скульптура — символ наступающего года. Автором данной работы стал художник Ильгиз Файзуллин, который детально изобразил змею.

Фигуру и в целом саму площадку признали лучшей в столице по итогам городского фестиваля «Вьюговей». В башкирской столице запланировано более ста праздничных событий. Основные торжества в ночь с 31 декабря на 1 января пройдут на площади имени Ленина.

Там же до 12 января будет работать и резиденция уфимского Деда Мороза. Масштабно праздник будут отмечать и на Советской площади. Там состоится традиционный фестиваль «Терра Зима» с выступлениями артистов, конкурсом карнавальных костюмов и не только.

Традиционно первого января в республике стартует декада спорта и здоровья. Речь идёт о ежегодном «Забеге Обещаний». Мероприятие состоится в каждом городе, а все желающие смогут преодолеть 2025 метров. Забег в Уфе пройдет сразу на нескольких площадках: в арт-квадрате, на площади имени Ленина и в парке Кашкадан. Активно провести время можно будет на ледовых катках, лыжных трассах и горнолыжных склонах Башкортостана.

Уфимцы в течение восьми дней смогут принять участие в семейных турнирах и конкурсах. Например, в соревнованиях по скандинавской ходьбе, рождественских лыжных гонках или в традиционном костюмированном забеге. Также в эти дни во всех районах города будет проходить соревнование по хоккею «Золотая шайба».