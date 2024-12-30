Радий Хабиров навестил ветерана СВО Вячеслава Евстифеева

В канун Нового года Радий Хабиров навестил ветерана спецоперации, жителя села Миловка Вячеслава Евстифеева. Десантник служил на Северном Кавказе, был в командировках в Сирии. В зоне СВО был с первых дней. За проявленные мужество и героизм награждён орденом Мужества и медалью Суворова.

В сентябре 2022-го получил тяжелое ранение левой ноги и лишился руки. Глава Башкортостана впервые встретился с бойцом в октябре этого года во время отправки гумконвоя и пообещал приехать в гости.