450-летие Уфы: как прошёл юбилейный год

Межвузовский кампус стал не только украшением столицы Башкортостана, но и его научным локомотивом – это большой подарок к 450-летию столицы, который отметили в уходящем году. С февраля 2024-го здесь соседствуют современные лаборатории разных вузов. В кампусе все продумано до мелочей. Уфа к своему 450-летнему юбилею получила немало подарков, которые готовились не один год. Театру кукол с полувековой историей подарили вторую жизнь, построили новый центр спортподготовки имени Ульфата Мустафина. И это лишь некоторая часть подарков.

Благоустроили объекты, которые были заброшены. Например, озеро Тёплое сейчас – точка притяжения не только жителей Инорса, но и всех горожан и гостей столицы. Именно такой видели Уфу те, кто вписывал свои мечты в письмо для капсулы времени, которую закопали 50 лет назад. Как воплотились пожелания наших предков в реальные достижения и преобразования главного города Башкортостана к своему юбилею – в нашем итоговом сюжете.

Это здание на улице Заки Валиди видно издалека. Подсвеченный цветами российского и башкирского флагов кампус и сам зажигает звезды, которые будут светить в научном пространстве.

Разбирает предметы на атомы и молекулы Вадим Харисов лучше всех в мире. И доказал это уже четырежды. Из Китая, Саудовской Аравии, Швейцарии и Казахстана молодой ученый забрал не только впечатления, но и золотые медали по химии. Студент УГНТУ Вадим сейчас уже сам наставник – для тех, кто, как и он, готов покорять научные вершины здесь, в родной Уфе.

Мне нравится не только подготовка детей, но и общение с ними. Весь этот коллектив, который у нас есть из студентов УГНТУ, которые также решили остаться у нас в Уфе. Во всем этом я хотел остаться и внести свой вклад во все это. Вадим Харисов, победитель всемирных олимпиад по химии, студент УГНТУ

Такой Уфу Вадим Харисов точно не видел. Очереди в Башдрам начинались еще на улице, билеты стоили копейки. Это были 70-е, и от прежнего здесь остался разве что памятник. Ранус Насретдинов называет театр любимым местом, здесь зарождалась его семья.

Кроме театра и кино ничего не было в нашей молодости. Мы с девушкой дружим: «Куда пойдем?» – «Давай или в кино, или вот сюда». На Фидана, на Нурию Ирсаеву ходили. До сих пор ходим. Месяц тому назад на Фидана приходили. Ранус Насретдинов, житель г. Уфы

Ранус Насретдинов – свидетель того, как менялась Уфа: 50 лет назад он закапывал капсулу, вскрыть ее завещали в юбилейный год. 31 августа, в день рождения Уфы, отправили потомкам новый привет – больше 80 предметов и письмо, содержание которого оставили секретом. Капсула сделана из нержавейки диаметром 60 сантиметров, высотой в два раза больше. Зарыта капсула в символичном для Уфы месте: у подножия стелы «Уфа – город трудовой доблести», которая увековечила героизм наших предков. А еще откопали послание от них, сделанное в день 400-летия столицы.

Через полвека, возможно, дети Ильнура и Динары станут свидетелями вскрытия капсулы. Пока они ходят в школу и детский сад. С мамой и папой часто бывают в теперь уж любимом парке. Глава семейства 40 лет живет в Инорсе, но преображенную территорию возле озера Тёплого не узнает.

Как преобразили вот это место отдыха – просто небо и земля. Очень благодарны руководству республики, города, района, что сделали для Инорса, для заводчан – здесь в основном заводчане – такое место отдыха после работы. Огромное спасибо. Летом катаемся на велосипедах всей семьей. Сын катается на самокате. Используем зону пикника. Нам нравится еще гулять на пляже, где белый песок. Ильнур и Динара Хуснияровы, жители микрорайона Инорс г. Уфы

Сквер «Тёплый берег», возродившийся к юбилею Уфы, – теперь одна из жемчужин башкирской столицы. Все изменения здесь происходили с учетом мнения жителей.

Как настоящая юбилярша, столица надела украшения. Уфимское ожерелье в 120 километров раскинулось россыпью полусотни объектов на этом маршруте. Его главная суть – закольцевать столицу, пропустив маршрут через интересные смотровые локации.

Вторую жизнь – и это не преувеличение – получила гимназия № 115. Отныне в этом учреждении дети учат астрономию под звездным небом, под которым нашлось место и для сенсорной комнаты.

С помощью кубосвода ученики на уроках физики, астрономии, истории, географии могут смотреть научные фильмы и делать астрономические расчеты. Ришат Шафеев, учитель физики гимназии № 115 г. Уфы

Новый спортивный объект появился на Менделеева, между горнолыжным комплексом «Ак Йорт» и «ВДНХ-Экспо». В центре имени Ульфата Мустафина расположились бассейн, ледовая арена, тренажёрный и игровой залы. Подобного комплекса в этой части Уфы как раз не хватало.

Новую жизнь обрели и культурные объекты – в их числе Театр кукол. Каждая его деталь теперь как страница сказки. Люстра в холле – рука кукловода, кафетерий создан по произведениям Пушкина, в миниатюре на площадке возвели копии крымского замка «Ласточкино гнездо» и московского храма Василия Блаженного.

Когда-то жизненно важная водонапорная башня была заброшена, вековую историю вспомнили и привели в порядок – теперь строение светится, а вокруг появилась прогулочная зона и национальные юрты. Не осталась в тени и колоннада на Набережной – точная копия сухумской. Если в Абхазии это путь к мору, то у нас – выход к реке Белой.