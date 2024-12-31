Дорожные преобразования в Башкирии: какие крупные проекты реализовали в 2024 году

На этом объекте наконец-то засверкал свет не только в конце тоннеля, но и многочисленных автомобильных фар. Восточный выезд начали строить в начале 90-х, проект имел все риски остаться в числе несбывшихся мечтаний. Лишь шесть лет назад его вновь реанимировали благодаря главе республики. 14 километров проезжей части, которые соединяют столицу с трассой М-5, а в перспективе здесь будет сквозной проезд и на М-7. И ведь как это часто бывает, многие говорили, мол, никому эта дорога не нужна. Платная. Хотя уже по прошествии почти года можно сказать: Восточный выезд не раз спасал уфимцев во время ремонта и перекрытия других направлений – того же Шакшинского моста или «Южных ворот». Всё это лишь часть масштабных дорожных преобразований, которые сейчас реализуют в Башкортостане. О том, что делается в регионе для безопасности и комфорта на дорогах, – в нашем сюжете.

Март 2024-го. Историческое не только для Уфы, но и всей республики событие. Инфраструктурный проект, начатый более 30 лет назад, наконец реализован. Чуть больше 40 миллиардов рублей – стоимость Восточного выезда. Самым сложным участком на объекте, безусловно, является подземный тоннель глубиной залегания 63 метра. Чтобы попасть на федеральную трассу М-5, автолюбители проезжают один километр и 223 метра под землей, далее – по мостовому переходу с эстакадой через реку Уфу. Еще 10 километров пути по скоростной магистрали. Это первая в республике платная дорога. С момента открытия по ней проехали свыше 3,5 млн машин.

В будущем, когда всё-таки в городе будет реализован проект Восточного выезда в полной мере, мы соединим данную дорогу с направлением М-7, и у нас транспортный поток сможет транзитом проходить через Уфу, минуя длительные объезды, при этом сокращая порядка 50 километров объездной дороги. Кирилл Бруньковский, и.о. руководителя ГКУ Транспортная дирекция Республики Башкортостан

Серьёзно разгрузить автомобильный поток на въезде в Уфу должны и «Южные ворота». Реализация проекта продолжается. Этой осенью запустили движение по улице Рыленко и транспортной развязке на пересечении с Пугачёва. Дорогу и путепровод построили с нуля.

Мы уже наглядно видим, что вот это направление разгрузилось, то есть это, по сути дела, второй проспект Салавата Юлаева по количеству полос движения. Четыре полосы наверх, три вниз у нас получается с переходно-скоростными полосами. Евгений Кулешов, заместитель начальника управления по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

Этого события с нетерпением ждали в первую очередь жители северной части города. Под самый занавес 2024 года в Уфе заработал Шакшинский мост. После капитального ремонта переправы движение запустили по всем четырём полосам. Это техническое открытие. Полностью объект сдадут после монтажа освещения и ливневой канализации. Главное, что на движение это никак не влияет.

Первый участок трассы М-12 на территории Башкортостана открыт. 65 километров скоростной дороги на северо-западе региона проходят в обход пяти населённых пунктов. Работы за два года были проведены колоссальные. Об этом твердят цифры. Строители уложили порядка одного миллиона тонн асфальтобетона, возвели шесть развязок, девять путепроводов и два моста.

Это дорога очень важная, дорога всегда порождает бизнес, комфорт для людей, туристически открывает регионы. По шести нашим муниципальным районам пройдет дорога М-12 до Екатеринбурга, в полтора раза будет короче добраться на автомобильном транспорте до Москвы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

От границы с Татарстаном и практически до Дюртюлей движение запущено. Дальше дорога пойдет на Ачит. Это еще 140 километров магистрали М-12 «Восток» по территории Башкортостана, которую должны сдать в 2025 году.

Самый сложный и уникальный объект на участке автотрассы М-12, который проходит по территории Республики Башкортостан, – мост через Белую в районе села Вострецово. Применяемые здесь технологии до этого использовались в стране всего лишь пару раз. Технологии скользящей опалубки при устройстве опор и уравновешенное бетонирование при возведении пролётного строения позволили серьёзно сократить сроки возведения моста. Он словно парит в воздухе. Так и строили, на весу, без применения дополнительных вспомогательных конструкций.

Мост через Белую у нас протяженностью 812 метров, ширина – 25 метров пролетного строения. Устроены четыре полосы для движения. Две полосы у нас идут в сторону Екатеринбурга и две полосы идут в сторону Москвы. Фаниль Валиев, прораб строительной компании

Наряду со строительством башкирского участка транспортного коридора Москва – Екатеринбург, в республике продолжают работы по расширению федеральных трасс М-5 и М-7. Еще одно важное решение в текущем году было принято касаемо автодороги Р-240. От Стерлитамака и до Салавата её в рамках капремонта доведут до четырех полос. Вместе с этим активно модернизируют в республике проезды регионального значения. Буквально в декабре запустили жизненно важный участок дороги Бирск – Тастуба – Сатка на отрезке от села Караидель.

Проект сложный. Сама территория, на которой строилась дорога, тоже очень непростая и сложная, там были и взрывные работы, и отсыпка. На сегодняшний день мы сдали 40 км, ввели в эксплуатацию. Любовь Минакова, и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Общая протяженность асфальтированной трассы теперь превышает 250 км. Дорога Бирск – Тастуба – Сатка – это альтернативный транспортный коридор из центра республики на северо-восток. По М-5, конечно, короче, но не всегда быстрее. Особенно зимой, когда на федеральной трассе выстраиваются пробки из большегрузов.

Пусть не такие оживлённые, как федеральные и региональные трассы, но тоже очень нужные для людей. Самые проблемные участки межмуниципального и местного значения, подолгу не видавшие обновления, в республике приводят в порядок в рамках программы «фонящих» дорог. Так, в этом году отремонтировали 13 с половиной километров проезжей части Иглино – Кальтовка.

Более 10 лет она «фонила». Тут у нас 13 населённых пунктов и более полутора тысяч проживающих, это зимой, а летом более полутора тысяч приезжают дачников, все тут живут, дети, бабушки. Владимир Коженов, глава Кальтовского сельсовета