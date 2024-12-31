Дорожные преобразования в Башкирии: какие крупные проекты реализовали в 2024 году

На этом объекте наконец-то засверкал свет не только в конце тоннеля, но и многочисленных автомобильных фар. Восточный выезд начали строить в начале 90-х, проект имел все риски остаться в числе несбывшихся мечтаний. Лишь шесть лет назад его вновь реанимировали благодаря главе республики. 14 километров проезжей части, которые соединяют столицу с трассой М-5, а в перспективе здесь будет сквозной проезд и на М-7. И ведь как это часто бывает, многие говорили, мол, никому эта дорога не нужна. Платная. Хотя уже по прошествии почти года можно сказать: Восточный выезд не раз спасал уфимцев во время ремонта и перекрытия других направлений – того же Шакшинского моста или «Южных ворот». Всё это лишь часть масштабных дорожных преобразований, которые сейчас реализуют в Башкортостане. О том, что делается в регионе для безопасности и комфорта на дорогах, – в нашем сюжете.
Март 2024-го. Историческое не только для Уфы, но и всей республики событие. Инфраструктурный проект, начатый более 30 лет назад, наконец реализован. Чуть больше 40 миллиардов рублей – стоимость Восточного выезда. Самым сложным участком на объекте, безусловно, является подземный тоннель глубиной залегания 63 метра. Чтобы попасть на федеральную трассу М-5, автолюбители проезжают один километр и 223 метра под землей, далее – по мостовому переходу с эстакадой через реку Уфу. Еще 10 километров пути по скоростной магистрали. Это первая в республике платная дорога. С момента открытия по ней проехали свыше 3,5 млн машин.
Серьёзно разгрузить автомобильный поток на въезде в Уфу должны и «Южные ворота». Реализация проекта продолжается. Этой осенью запустили движение по улице Рыленко и транспортной развязке на пересечении с Пугачёва. Дорогу и путепровод построили с нуля.
Этого события с нетерпением ждали в первую очередь жители северной части города. Под самый занавес 2024 года в Уфе заработал Шакшинский мост. После капитального ремонта переправы движение запустили по всем четырём полосам. Это техническое открытие. Полностью объект сдадут после монтажа освещения и ливневой канализации. Главное, что на движение это никак не влияет.
Первый участок трассы М-12 на территории Башкортостана открыт. 65 километров скоростной дороги на северо-западе региона проходят в обход пяти населённых пунктов. Работы за два года были проведены колоссальные. Об этом твердят цифры. Строители уложили порядка одного миллиона тонн асфальтобетона, возвели шесть развязок, девять путепроводов и два моста.
От границы с Татарстаном и практически до Дюртюлей движение запущено. Дальше дорога пойдет на Ачит. Это еще 140 километров магистрали М-12 «Восток» по территории Башкортостана, которую должны сдать в 2025 году.
Самый сложный и уникальный объект на участке автотрассы М-12, который проходит по территории Республики Башкортостан, – мост через Белую в районе села Вострецово. Применяемые здесь технологии до этого использовались в стране всего лишь пару раз. Технологии скользящей опалубки при устройстве опор и уравновешенное бетонирование при возведении пролётного строения позволили серьёзно сократить сроки возведения моста. Он словно парит в воздухе. Так и строили, на весу, без применения дополнительных вспомогательных конструкций.
Наряду со строительством башкирского участка транспортного коридора Москва – Екатеринбург, в республике продолжают работы по расширению федеральных трасс М-5 и М-7. Еще одно важное решение в текущем году было принято касаемо автодороги Р-240. От Стерлитамака и до Салавата её в рамках капремонта доведут до четырех полос. Вместе с этим активно модернизируют в республике проезды регионального значения. Буквально в декабре запустили жизненно важный участок дороги Бирск – Тастуба – Сатка на отрезке от села Караидель.
Общая протяженность асфальтированной трассы теперь превышает 250 км. Дорога Бирск – Тастуба – Сатка – это альтернативный транспортный коридор из центра республики на северо-восток. По М-5, конечно, короче, но не всегда быстрее. Особенно зимой, когда на федеральной трассе выстраиваются пробки из большегрузов.
Пусть не такие оживлённые, как федеральные и региональные трассы, но тоже очень нужные для людей. Самые проблемные участки межмуниципального и местного значения, подолгу не видавшие обновления, в республике приводят в порядок в рамках программы «фонящих» дорог. Так, в этом году отремонтировали 13 с половиной километров проезжей части Иглино – Кальтовка.
За два года реализации программы «фонящих» дорог в Башкортостане отремонтировали 230 километров проезжей части. В 2025-м эта работа продолжится, отметил во время своего ежегодного послания Госсобранию республики Радий Хабиров. Глава региона также попросил обеспечить ежегодное увеличение фонда «фонящих» дорог на один миллиард рублей.