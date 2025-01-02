В Башкирии в новогоднюю ночь родились 10 малышей

В новогоднюю ночь в Башкортостане родились 10 малышей. Первыми практически под бой курантов на свет появились девочка в клинике БГМУ и мальчик в Белорецкой центральной районной клинической больнице. Родителей, а также медиков в своих соцсетях поздравил глава республики.

1 января для Дианы Абдрахмановой теперь не только повод отметить Новый год, но и день рождения сына. Малыш появился на свет ночью и стал третьим ребенком в семье. У женщины уже есть две дочери, и вот долгожданный мальчик.

А вот Елена Якупова родила дочь всего за несколько часов до 1 января. Женщина говорит, что успела запрыгнуть в последний вагон уходящего года.

На долю республиканского перинатального центра приходится 35% всех родов в Башкортостане. В новогоднюю ночь здесь появились на свет три ребенка. Всего же в республике в новогоднюю ночь родились 10 малышей. Уже второй год это число остается неизменным. Меняется лишь соотношение мальчиков и девочек. В этот раз их оказалось поровну.