Съёмочная группа БСТ показала, как многодетная семья Кашаевых встретила Новый год

Турецкое лакомство — к новогоднему столу. Торт приготовила многодетная мама из села Сарт-Лобово Иглинского района. Семья встретила этот Новый год с большим количеством сюрпризов и приятных пожеланий.

В особенный день — особенные блюда. В этом году украшением праздничного стола станет турецкий торт, рецепт которого передается уже в третьем поколении. Пропитанный молоком шоколадный бисквит и воздушный крем в семье никого не оставляют равнодушным.

Пока мама готовит десерт, семья украшает дом и накрывает стол. И какой Новый год без нарядной ёлки. Задачу украсить новогоднюю красавицу взяли на себя папа Шарифулла Кашаев и младшие дети. Тем временем старшие занялись декором для окон. В этом году глава семьи решил сделать своей супруге и старшему сыну особенные подарки. Он заранее приобрёл для них смартфоны. Девочкам мама с папой купили мягкие игрушки, а младшему — фломастеры.