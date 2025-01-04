«Всему научили здесь»: как проходят тренировки бойцов в зоне СВО

Во время ротации участники СВО, помимо отдыха, оттачивают своё военное мастерство на полигонах. Занятия проводят опытные инструкторы, в том числе офицеры из Башкортостана. Штурм опорных пунктов, эвакуация раненных, разведка местности — всё как в реальном бою.
От канонады взрывов земля буквально дрожит под ногами. Сквозь пелену снега и дымовую завесу едва можно разглядеть так называемую «коробочку», из которой выгружается десант. Начинается штурм опорного пункта условного противника.
Эти штурмовые действия военнослужащие уже неоднократно применяли во время реального боя. Но даже на ротации, находясь на отдыхе, они каждую свободную минуту посвящают тренировкам, чтобы отточить свои действия до автоматизма. Ведь именно от этих умений зависят жизни на поле боя.
Несмотря на то, что это учения, военнослужащие работают в полной боевой разгрузке. Чем больше патронов и гранат несешь на себе в реальном бою, тем больше шансов выжить и выполнить поставленную задачу.
Условия на полигоне максимально приближены к реальным боевым действиям. Мы сейчас наблюдали работу артиллеристов. После артподготовки штурмовики заходят на позиции условного противника. Салют имитировал работу АГС (автоматический гранатомёт станочный) и РПГ.
За каждым движением солдат следят опытные инструкторы. Говорят, такие тренировки полезны тем, что бойцы отрабатывают не только атаку, но и оборону своих рубежей.
На полигоне занимаются не только бойцы из Башкортостана, но и из других регионов России. Уже после нескольких тренировок они понимают друг друга с полуслова и даже по жестам.
Порой на бронежилетах бойцов можно увидеть не только рожки с патронами, аптечки и гранаты.
Активную поддержку пехоте оказывает бронегруппа. Сейчас БМП, загруженная десантом, выдвигается на условные огневые позиции. Сразу две бронемашины подъезжают к огневым рубежам, после чего штурмовики вновь приступают к работе. Выкладываются по полной, пот экономит кровь, говорят они. И благодарят инструкторов для обучение. Один из них, уроженец Башкортостана с позывным Радрига, указом главы республики удостоен медали Шаймуратова.