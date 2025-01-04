«Всему научили здесь»: как проходят тренировки бойцов в зоне СВО

Во время ротации участники СВО, помимо отдыха, оттачивают своё военное мастерство на полигонах. Занятия проводят опытные инструкторы, в том числе офицеры из Башкортостана. Штурм опорных пунктов, эвакуация раненных, разведка местности — всё как в реальном бою.

От канонады взрывов земля буквально дрожит под ногами. Сквозь пелену снега и дымовую завесу едва можно разглядеть так называемую «коробочку», из которой выгружается десант. Начинается штурм опорного пункта условного противника.

Эти штурмовые действия военнослужащие уже неоднократно применяли во время реального боя. Но даже на ротации, находясь на отдыхе, они каждую свободную минуту посвящают тренировкам, чтобы отточить свои действия до автоматизма. Ведь именно от этих умений зависят жизни на поле боя.

Несмотря на то, что это учения, военнослужащие работают в полной боевой разгрузке. Чем больше патронов и гранат несешь на себе в реальном бою, тем больше шансов выжить и выполнить поставленную задачу.

Условия на полигоне максимально приближены к реальным боевым действиям. Мы сейчас наблюдали работу артиллеристов. После артподготовки штурмовики заходят на позиции условного противника. Салют имитировал работу АГС (автоматический гранатомёт станочный) и РПГ.

За каждым движением солдат следят опытные инструкторы. Говорят, такие тренировки полезны тем, что бойцы отрабатывают не только атаку, но и оборону своих рубежей.

На ротации у нас личный состав не просто отдыхает, а повышает свои боевые навыки, совершенствует. Делятся опытом, потому что они приходят к нам с разных направлений. На разных направлениях обстановка совершенно разная. Разный противник. Поэтому делятся опытом, обмениваются знаниями. И мы новые ведения боя им даём. И получается отдых в пользу. позывной «Ангара»

На полигоне занимаются не только бойцы из Башкортостана, но и из других регионов России. Уже после нескольких тренировок они понимают друг друга с полуслова и даже по жестам.

Мы отрабатываем тактику, вход по двое. Также составляем тактические упражнения, которые нам необходимы на передовой. Также отрабатываем упражнения по артиллерии, по наводке. До этого не было боевого опыта, всему научили здесь. Позывной «Гусар»

Порой на бронежилетах бойцов можно увидеть не только рожки с патронами, аптечки и гранаты.

Мишка мягкий с самого начала со мной. Как талисман. Дети с письмами с гуманитарной помощью прислали. Такая поддержка очень морально помогает. Иногда сядешь так вечерами, когда более-менее есть время отдохнуть, перечитаешь письма — теплее становится, уверенности больше становится, когда знаешь, за что ты здесь. позывной «Лёва»