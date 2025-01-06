Телеканал БСТ покажет Рождественское богослужение в Уфе

Христиане сегодня отмечают сочельник. Он предваряет собой один из главных православных праздников — Рождество Христово. В храмах сегодня пройдут торжественные богослужения. Из кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы уже по традиции прямую трансляцию будет вести телеканал БСТ.

Подготовка к трансляции начинается задолго до начала богослужения. Камеры расставляют так, чтобы не упустить ни один важный момент и передать всю атмосферу торжества тем, кто не сможет присутствовать лично и будет наблюдать за богослужением дома. Уже много лет на трансляции работает наш коллега Урал Гатауллин. И для него, как признаётся он, это всегда особенный процесс.

Поток верующих в храм сегодня не иссякает с самого утра. Прихожане приходят помолиться, поставить свечи. Для многих это семейная традиция, и у каждого своя история прихода к вере.

В канун Рождества Христова верующие отмечают Рождественский Сочельник. Это день особенно строгого поста. Разрешается принимать в пищу только сочиво — размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса. Православные проводят день в духовной подготовке к самому главному христианскому празднику.