Жители Башкирии отпраздновали Рождество Христово

Прошлую ночь православные во всем мире провели в церквях и храмах. Для верующих Рождество Христово – один из главных праздников. Богослужения в Башкортостане прошли более чем в 130 религиозных учреждениях. Основные торжества развернулись в уфимском Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

Прошлая бессонная ночь для верующих была одной из благостных. Еще на улице, перед собором был установлен по традиции рождественский вертеп. Он символизирует пещеру, в которой, согласно Священному Писанию, родился Иисус Христос.

В первой части божественной литургии готовят хлеб и вино, чтобы впоследствии Господь их посвятил в тело и кровь Христа. Верующие заполняют для праздничных молитв места и внутри собора и ожидают рождения Иисуса снаружи. Телеканал БСТ вел прямую трансляцию из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы для православных, которые не имели возможности выйти из дома.

Среди пришедших в храм не только православные. Много представителей других религий, в частности, мусульман. Башкортостан – республика многонациональная, и рождественский праздник уже стал общим.

Священнослужители в этот праздник облачены в белые одежды. Цвет символизирует свет, освящающий творение Божие, преображающий его. В храме тысячи верующих, они молятся и просят здоровья и благополучия, все загаданное сбудется, верит каждый прихожанин, обращаться важно от всего сердца.

Чтобы понять важность праздника, необязательно быть взрослым – в святую ночь у храмов и дети. Они тоже знают: верить в добро нужно несмотря ни на что.