В Уфе прошли мероприятия, посвящённые победе над Наполеоном

Сегодня в Уфе зачитали Манифест о победе над Наполеоном. Военно-историческое мероприятие было посвящено окончанию Отечественной войны. 25 декабря 1812 года Александр первый подписал документ о спасении России от нашествия наполеоновских войск. Все армии Европы, пришедшие с ним, были разбиты.

В память о тех событиях по всей России отмечается праздник. В Музее истории города Уфы манифест зачитали реконструкторы Уфимского пехотного полка и «Северные амуры – башкирские воины». После этого гостям прочли краткую лекцию о победе над Наполеоном и рассказали, какой вклад в это внесли наши предки.