В Уфе прошла тренировка собак по поиску людей

Участие в ней приняли волонтёры Башкортостанского отделения Российского союза спасателей и их личные питомцы. Обучение проводит спасатель-кинолог Надежда Отвесова. Сейчас на постоянной основе занимаются 12 кинологических расчетов. Это люди разных профессий, которые в свободное время участвуют в реальных поисковых операциях, потому так важно совершенствоваться и отрабатывать навыки.

Так выглядит рвение к работе. Тиль ещё только ученик. Поиском занимается всего полгода. Его задача – найти человека по следу, который глазом не увидишь, а только учуешь носом. Поблажек новичку не делают. Статист засел глубоко. Но след взят. Хозяину остаётся поспевать за псом. А Тилю – уже через пару минут купаться в овациях.

Аркадий – волонтёр Российского союза спасателей, как и многие другие собирающиеся каждое воскресенье в 8 утра на тренировку. Обучение проводит профессиональный кинолог Надежда Отвесова. Она и её верный напарник Торин не раз участвовали в серьезных спасательных операциях. В том числе во время землетрясения в Турции.

Есть несколько направлений в работе кинологического расчёта. И здесь важна связь человека и собаки, которая часто вырабатывается годами. Хозяин должен считывать движения корпуса, ушей, хвоста своего четвероногого напарника. Пример полного взаимопонимания – как раз Надежда и Торин. Уровень коммуникации тоже порой поражает.

Торин, наверное, самая известная собака республики. Почти всю свою жизнь он трудится в аварийно-спасательной службе Госкомитета по ЧС. А четвероногому специалисту, между прочим, 11 лет. По человеческим меркам уже перевалило за 60. Потому Торину пора на заслуженный отдых. Но сначала нужен достойный преемник.