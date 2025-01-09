Жизнь после войны: ветеран СВО из Башкирии рассказал, о чем мечтает
Ветеран спецоперации из Башкирии, Лев Зайнитдинов,
поделился своими мыслями с «Башинформом» о жизни
после войны. Несмотря на новый год, он продолжает вспоминать своих боевых
товарищей на передовой, и тех, кто не вернулся с поля боя. Лев был
мобилизован в сентябре 2022 года и служил водителем в Донецкой Народной
Республике. Его сослуживцы прозвали его «Буханка».
Он отметил, что его опыт службы в Грозном с 2002 по 2004
годы помог ему легко адаптироваться к новой обстановке.
Когда объявили частичную мобилизацию и пришла повестка, я и многие мои земляки посчитали себя избранными. Родина выбрала нас биться за неё. Скажу честно — это большая честь. Семьи собирали нас, провожали. Были и слёзы, и грусть. Никто же не знал, что два раза придётся в армии отслужить. Боевое слаживание проходили в Казани. Спустя почти 20 лет пришлось вспомнить навыки армейской жизни. Оказывается, ничего не забыл. Учебку преодолел, трудностей не заметил. Опыт службы на Северном Кавказе помог. Рядом со мной служили ребята и без боевого опыта. Мы помогали им, подсказывали, разъясняли. Потом нас перебросили под Ростов. А оттуда уже зашли за «ленточку». За это время из нас сформировалось настоящее боевое братство. Мы стояли друг за друга горой. Не секрет, что люди по разному осознавали, что теперь они воины. Некоторых больше нет рядом с нами, но помню их слова, глаза, рукопожатия, улыбки. Они навсегда останутся в наших сердцах. Зная их, понимаю, что нас не победить. И дело даже не в технологиях и технике. Наша армия сильна людьми.
Лев Зайнитдинов
Лев Зайнитдинов служил в подразделении, которое возило
командира батальона. Эта задача была не менее важной, чем, штурм или управление
беспилотниками, так как приходилось проезжать через рискованные районы. В
декабре 2022 года, всего за несколько дней до Нового года, командир решил
проверить позиции своего подразделения.
Работа привычная. Колея, в общем то, наезженная. Едем. С нами ещё были бойцы. Всё произошло стремительно. „Шандарахнуло“ - и всё, темнота. Потом узнал, что наехали на противотанковую мину, она взорвалась под передними колёсами. Техника полностью вышла из строя, но, к счастью, никто кроме меня не пострадал. Это произошло 22 декабря 2022 года. Меня эвакуировали, оказали первую помощь. Основное лечение проходил в Ростове-на-Дону, потом воздушным бортом отправили в Санкт-Петербург. Там спасли ногу.
Лев Зайнитдинов
Лёжа в больнице, Лев понял, что ему дан второй шанс. Он
убеждён, что это значит, что у него ещё есть дела, которые нужно завершить.
Теперь он стремится жить ещё более насыщенно, чем до взрыва.
Знаю ребят, которые получили в боях тяжелейшие увечья. Никто из них не унывает. Продолжают жить — ради детей, ради Родины, ради себя. Мышление, конечно, меняется, но только в лучшую сторону. Считаю, что спецоперация многих людей изменила. Мы теперь другие, стали крепче и мудрее.
Лев Зайнитдинов
В молодости он активно занимался лёгкой атлетикой, а
после возвращения вновь заинтересовался спортом и присоединился к команде
ветеранов СВО по волейболу, участвуя в «Кубке Отечества».
Новый год для меня теперь особенный праздник. Вижу, как мои дети, близкие веселятся, радуются и это хорошо. Я же пока предпочитаю долго не засиживаться за праздничным столом. Отойду, думаю о ребятах, которые в эти минуты сжимают цевьё автомата, идут на штурм. Мои мысли и о тех, кто остался на поле боя и уже не поднимут бокалы со своими любимыми. До наступления 2025 года пришла печальная весть — погиб мой товарищ. Нет, не подумайте, спецоперация меня не сломала. Просто жду, когда наступит Победа, пацаны вернутся домой, вот тогда и будем праздновать все вместе. Если честно, мировоззрение поменялось уже после Северного Кавказа, а сейчас оно стало ещё более концентрированное, какое-то острое. Самое главное в голове — это то, что Отчизну надо защищать. Родина — это наши дети, родители, жёны, семьи. Мир настолько хрупок, что одно неосторожное движение и всё рассыплется. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Но, повторюсь, жизнь продолжается — в наших детях, делах и поступках. Так что, будем жить, побеждать и делать этот мир лучше. Уверен, мы справимся.
Лев Зайнитдинов
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт
для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их
вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны
по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19,
а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347)
248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне
СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на
сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об
условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте
отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ.