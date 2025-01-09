Жизнь после войны: ветеран СВО из Башкирии рассказал, о чем мечтает

Новый год для меня теперь особенный праздник. Вижу, как мои дети, близкие веселятся, радуются и это хорошо. Я же пока предпочитаю долго не засиживаться за праздничным столом. Отойду, думаю о ребятах, которые в эти минуты сжимают цевьё автомата, идут на штурм. Мои мысли и о тех, кто остался на поле боя и уже не поднимут бокалы со своими любимыми. До наступления 2025 года пришла печальная весть — погиб мой товарищ. Нет, не подумайте, спецоперация меня не сломала. Просто жду, когда наступит Победа, пацаны вернутся домой, вот тогда и будем праздновать все вместе. Если честно, мировоззрение поменялось уже после Северного Кавказа, а сейчас оно стало ещё более концентрированное, какое-то острое. Самое главное в голове — это то, что Отчизну надо защищать. Родина — это наши дети, родители, жёны, семьи. Мир настолько хрупок, что одно неосторожное движение и всё рассыплется. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Но, повторюсь, жизнь продолжается — в наших детях, делах и поступках. Так что, будем жить, побеждать и делать этот мир лучше. Уверен, мы справимся.

Лев Зайнитдинов